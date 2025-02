Milan, Conceiçao: "Ho rischiato per vincere. Il collettivo funziona quando ci si sacrifica e si esce dalla comfort zone"

Getty Images

Al termine della sfida vinta dal Milan per 2-0 sull'Empoli, l'allenatore dei rossoneri Sergioha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- “, anche se non abbiamo tanto tempo e le condizioni che voglio io. La linea difensiva è importante per la compattezza della squadra. Non giochiamo per il fuorigioco, non mi è piaciuto. Possiamo soffrire con questo atteggiamento. Stanno accettando quello che vogliamo, lavoriamo molto su questi dettagli che sono molto importanti per me e per la squadra”.

- “. Non l’ho fatto. Ho spostato Musah a destra e ho messo Kyle con Pavlovic e ho abbassato un po’ Joao Felix.. Pareggiare con un club come il Milan per me è come perdere. Loro sono ben allenati e gli faccio i complimenti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo portato a casa i tre punti”.- “Gimenez è un giocatore di qualità. Lo sapevo già quando era al Porto. Siamo riusciti a portarlo qua come Joao e Kyle, hanno qualità e danno più soluzioni alla squadra., che è quello di seguire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore. Sappiamo tutti che Joao Felix, Leao, Pulisic, Gimenez, Tammy sono bravi quando abbiamo la palla. C’è tutto un altro lavoro poi quando non abbiamo la palla”.