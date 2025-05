AFP via Getty Images

Milan, Conceicao ignora Calabria alla premiazione

C'eravamo tanto odiati. Sergio Conceiçao e Davide Calabria non hanno un buon rapporto e questa non è una notizia. Basti pensare a cosa successe in campo a San Siro lo scorso 26 gennaio al termine della partita vinta 3-2 in rimonta dal Milan contro il Parma, quando l'allenatore portoghese rincorse il terzino rossonero. Poi ceduto a inizio febbraio in prestito al Bologna, dove ha vinto il suo secondo trofeo stagionale: la Coppa Italia, dopo la Supercoppa italiana conquistata con la maglia del Milan battendo in finale l'Inter il 6 gennaio in Arabia Saudita.



Nella cerimonia della premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna contro il Milan in finale allo Stadio Olimpico di Roma, dopo essersi complimentato con tutti gli altri calciatori rossoblù, Sergio Conceiçao è stato ripreso dalle telecamere di Mediaset mentre evita di incrociare lo sguardo con Davide Calabria, che invece saluta il suo ex allenatore dandogli una pacca sulla spalla.