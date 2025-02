Milan, Conceiçao: "La faccia di questa eliminazione è mia, se non raggiungo gli obiettivi la società mi fa le valigie. Il cambio di Gimenez..."

Getty Images

Al termine della sfida pareggiata dalcon ilper 1-1, e che ha visto i rossoneri uscire dalla Champions League, l'allenatore del Diavoloha parlato a Sky. Queste le sue dichiarazioni:- “La delusione è grande. Siamo tutti arrabbiati e sapevamo di essere più forti.. Siamo molto delusi per com’è andata. Abbiamo noi le colpe. Ora pensiamo al campionato e poi c’è anche la Coppa Italia. Se guardiamo questa partita e quella con la Dinamo abbiamo giocato diverso tempo in dieci”.

- “. Ho fatto cinque anni di Champions e non è una situazione nuova. Ho fatto tanti errori e li fanno anche i miei errori.”.- “. Quando Santi è arrivato aveva un problema e, quindi, ho dovuto gestirlo. Perché non ho messo Abraham? Eravamo uno in meno ed eravamo più bassi.

– “C’è sicuramente da migliorare.. Capisco la pressione dei grandi club”.– “”.