Milan, Conceicao: "Obiettivi quarto posto e Coppa Italia, se no non ero qua!"

AFP via Getty Images

Che futuro per il? Il club rossonero si appresta a scendere in campo contro ilnel posticipo domenicale che è già fondamentale nella corsa per un posto Champions e anche per un posto in Europa dati i risultati delle dirette concorrenti. Eppure l'allenatore Sergio Conceicao non ha dubbi su quelli che sono ancora oggi gli obiettivi che si è prefissato e che ha concordato con il club fino a fine stagione.Il posto Champions è e resta una priorità, ma lo è anche provare ad alzare quello che sarebbe a tutti gli effetti il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana di gennaio, ovvero la Coppa Italia. Per farlo servirà battere l'Inter nel doppio derby delle semifinali in un mese di aprile che si prospetta incredibilmente probante.

L'allenatore portoghese non è però preoccupato e, al contrario, non si nasconde. Intervistato da Dazn ha risposto sprezzante alla domanda sui colloqui con la società: "A noi piacciono le grandi sfide, i giocatori si allenano per questo. Avere partite così importanti come la semifinale di Coppa Italia è un onore. La prossima partita è sempre la più importante. Il mio obiettivo è lavorare con i giocatori e fare risultati, gli obiettivi sono il quarto posto e la Coppa Italia, sennò non ero qua".