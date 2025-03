Milan, Conceicao può sorridere: Loftus-Cheek si è allenato in gruppo

Getty Images

Il Milan ha ripreso oggi ad allenarsi in vista della sfida di sabato prossimo a San Siro contro il Como. Una buona notizia arriva dall’infermeria: Rubén Loftus-Cheek ha terminato la fase di riatletizzazione e ha svolto l’intera seduta in gruppo agli ordini di Sergio Conceicao. Fermo ai box dalla finale di Supercoppa italiana per via del riacutizzarsi del fastidio ai flessori della coscia destra, l’ex Chelsea dovrebbe tornare nella lista dei convocati nel prosiamo turno di campionato.



RISORSA- Conceicao è felice di avere finalmente a disposizione il centrocampista inglese. Le caratteristiche fisiche e atletiche di Loftus-Cheek ben si sposano con la filosofia di calcio del tecnico portoghese. Per Ruben ora l’obiettivo è quello di giocare tanto e bene per convincere il Milan a non metterlo sul mercato la prossima estate.