Milan, Conceicao riabbraccia "il mostro" Loftus-Cheek: 12 finali per non finire sul mercato

Getty Images

Ilprova a ritrovare quella serenità che era mancata nei momenti chiavi della stagione. L'ultima settimana piena di lavoro è servita per due motivi in particolare: lavorare sui principi di gioco di SergioE proprio il rientro in gruppo dell'exè stato accolto con grandedal tecnico portoghese che ora potrà contare su un centrocampista che, per caratteristiche fisiche e tecniche,

C'è una luce diversa negli occhi di Sergio Conceicao quando parla di Loftus-Cheek: "Contro il Como, Ruben inizierà la gara dalla panchina ma è in programma un suo ingresso nel secondo tempo per iniziare a mettere minuti e benzina nelle gambe. Il tecnico portoghese stravede per questo centrocampista che in Serie A può fare lase messo nelle condizioni giuste: deve avere spazio e campo da attaccare, libero da specifici compiti in copertura.. Loftus-Cheek lavora più in progressione che in palleggio, sa inserirsi con i tempi giusti in area di rigore sfruttando anche quella che è una struttura fisica importante.

L'inglese, da questo punto di vista, continua a non dare garanzie eE anche i numeri non giocano in suo favore:E proprio da un tecnico con il mandato in scadenza come Sergio Conceicao può arrivare una mano per provare a scrivere un finale di stagione diverso, entusiasmante.