Milan, Conceiçao ricorda la mamma: "Non sono del tutto felice perché mi manca. Chi ce l'ha, è ricco e non lo sa"

, ospitando a San Siro il Bologna a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro i rossoblù del 14 maggio.al posto di quelli esibiti tradizionalmente, in occasione del weekend che in Italia porterà alle celebrazioni per ladi domenica.E, nell'ambito di questa iniziativa, Milan TV ha effettuato un'intervista all'allenatore Sergio, che ha condiviso il suo ricordo della madre, scomparsa quando aveva soltanto 18 anni: "Ci sono dei momenti dove delle persone sono più felici di altre, ma anche in quei momenti c'è sempre un lato un po' nero in me, non sono pienamente felice, perché mi manca tanto. E ancora oggi è così...".Sulle pesanti perdite che hanno caratterizzato la sua adolescenza (prima il padre, poi la madre, ndr): "Questo percorso che ho avuto a livello famigliare, ho avuto questa forza....aiutarla in tutto, a fare la doccia, a mangiare. Sono stati anni in cui ho vissuto un amore più grande, un legame che non posso spiegare in parole quello che significa. A livello di soldi non ne avevamo, ma comunque avevamo un amore così grande.".Sergio Conceiçao ha poi ricordato a Milan TV una frase di sua madre: "La mia mamma non mi ha mai sgridato. Mio papà era duro, era tosto, era difficile.E' vero, ma è difficile da trasmettere quello che io sento, che sento tutti i giorni. Alla fine c'è l'abitudine al dolore che ho adesso, ma il dolore c'è sempre. Sono abituato a questo dolore e riesco a vivere ed andare avanti".Infine Conceiçao ha mandato un messaggio a tutte le mamme: "". Perché mi manca oggi, e se fosse stata qua gliel'avrei detto tutti i giorni. Ti amo, perché è davvero un sentimento che c'ho e penso che i figli devono avere per la mamma".