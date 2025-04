Getty Images

Milan, Conceicao sempre ai titoli di coda: per la prossima stagione in quota è testa a testa Allegri-De Zerbi

9 minuti fa



Una grande notte con conquista della finale di Coppa Italia non salva il destino di Sergio Conceicao. Nonostante il netto 3-0 nella semifinale di ritorno contro l’Inter e la possibilità per il Milan di portarsi a casa il secondo titolo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta sempre contro i nerazzurri, è lontana la conferma del tecnico portoghese per la prossima stagione.



Si gioca infatti a 10 la permanenza di Conceicao sulla panchina del Milan, in netto ritardo sui due favoriti, Massimiliano Allegri, in pole a 2,75, seguito da Roberto De Zerbi dato a 3 Legger.mente staccato Antonio Conte proposto a 4,50, in vantaggio su Maurizio Sarri a 5, mentre il ritorno a Milano di Carlo Ancelotti, mai come in questi giorni a rischio esonero dal Real Madrid, è fissato a 7,50 volte la posta.