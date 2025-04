Milan, Conceicao sempre più vicino all'addio: quote da esonero entro fine campionato. Per la prossima stagione è duello De Zerbi-Allegri

49 minuti fa



Il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina e sembra aver definitivamente detto addio a una rincorsa al quarto posto che varrebbe la Champions League. Troppi i novi punti di distanza dal Bologna per la squadra di Conceicao, le cui quote per un esonero entro fine stagione si giocano a 2: e a proposito del portoghese, a tener banco resta sempre il nodo allenatore per la prossima stagione.



Per i bookmaker, un cambio tecnico sembra essere scontato: si profila un duello De Zerbi-Allegri, entrambi offerti a 3,25. Vale 5 volte la posta, invece, un approdo in rossonero di Gian Piero Gasperini, ormai lontano dall'Atalanta. Si gioca a 8, invece, l'arrivo a San Siro di Maurizio Sarri, mentre si sale a 10 per Antonio Conte, Cesc Fabregas e per la conferma di Sergio Conceicao.