Milan: Conceicao si gioca il futuro nel derby di Coppa Italia, esonero del portoghese a 2,25

Per il futuro di Sergioalpotrebbe già essere decisiva l'andata della semifinale del derby di Coppa Italia di mercoledì sera. Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, il quarto posto del Bologna si allontana a -9 e l'esonero del portoghese si gioca a 2,25 su Snai , quota poco superiore ad allenatori in lotta per la salvezza. Poca fiducia dei bookmaker anche in un piazzamento Champions, offerto a 33.Più ottimismo per il passaggio in finale di Coppa Italia, per provare a mettere le mani su un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana. Ma i rossoneri, offerti a 2,63, devono comunque inseguire l'Inter, in lavagna, indicata a 1,45.