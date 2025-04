Milan, Conceicao: "Theo è più protetto così. Abbiamo parlato tanto, contano i risultati. Bravi i tifosi dell'Udinese"

Getty Images

Il tecnico delSergioha parlato a Sky dopo la vittoria per 0-4 in casa dell'Udinese:"Maignan era per terra e c'era un po' di caos, il primo pensiero era per lui e per Jimenez. Devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese che hanno fischiato il giocatore e sono legittimati a farlo, ma hanno applaudito l'uomo, non è scontato e devo sottolinearlo".- "Abbiamo avuto tanti giocatori andati via nella sosta Nazionali, non potevo cambiare subito ma hanno tutti sposato questa idea. Alla vigilia avevo detto di avere buone sensazioni, oggi siamo stati una squadra e abbiamo fatto tre punti ma pensiamo all'Atalanta".

- "A livello offensivo è uno dei migliori al mondo, difensivamente volevamo aggressività e lui così è più protetto".- "A livello offensivo volevamo questi movimenti e ampiezza sugli esterni, sapevamo che l'Udinese è forte fisicamente".- "Noi pensiamo a lavorare da domani, davvero. La vittoria più importante deve arrivare ancora. Non bisogna parlare più di tanto, fino ad oggi abbiamo parlato tanto e ciò che conta sono i risultati".