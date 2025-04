Milan, Conceicao vara la difesa a 3 per liberare Theo Hernandez: le ultime verso l'Udinese

Lo spettacolo offerto da Milan e Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, con il pirotecnico 2-2 finale, ha divertito gran parte del pubblico accorso allo stadio ma non Conceicao. Il tecnico portoghese è un pensatore pragmatico che ha costruito le proprie fortune su uno stile di gioco molto diverso da quello proposto dal Milan sopratutto nelle ultime giornate. La sua squadra deve essere compatta e corta, attenta a non concedere nulla e verticale nel cercare subito la porta avversaria sfruttando le ripartenze rapide dopo aver recuperato il possesso del pallone. In rossonero ha avuto poco tempo per lavorare su determinati concetti e, probabilmente, non ha saputo toccare le corde giuste per farsi seguire fedelmente dal gruppo. Sergio ha deciso di cambiare modulo tattico per cercare di fermare l’emorragia dei troppi gol subiti che sono costati punti determinanti in classifica.

DIFESA A TRE - Durante la sosta per gli impegni delle Nazionali Conceicao ha lavorato alacremente sulla difesa a tre e sui nuovi movimenti da far assimilare ai suoi ragazzi. Contro il Napoli non ritenne pronta la squadra ad affrontare gli uomini di Conte con un modulo di fatto inedito in questa stagione, ora però i tempi sono maturi. Nelle prove tattiche pre-Udinese il tecnico portoghese ha insistito su una linea difensiva a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Un cambiamento influenzato anche dalla necessità di liberare Theo Hernandez da compiti in marcatura che in questa annata maledetta non riesce proprio a rispettare: il nazionale francese giocherà a tutta fascia con Jiménez sulla corsia opposta.

MUSAH IN PANCHINA - Un’altra notizia è l’esclusione di Musah a centrocampo: il centrocampista americano siederà inizialmente in panchina al fianco di Bondo. La coppia di centrocampisti sarà formata dalla premiata ditta Fofana-Reijnders con Pulisic largo a destra, Leão a sinistra e Abraham terminale offensivo. Solo panchina anche per Jovic che aveva ben impressionato nell’ultima uscita a San Siro contro la Fiorentina.