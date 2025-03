AFP via Getty Images

Ilha vinto in rimonta contro ila San Siro, ottenendo 3 punti importanti in ottica corsa al quarto posto. Al termine della sfida, l’allenatore rossonero Sergioha analizzato la gara a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "oggi l'ho messo in più di una posizione. Lui capisce ed è molto intelligente. Loro non scendevano troppo giù ed erano sempre là, ad alto livello"- “. Il Como è stato in partita, ma poi all’intervallo abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato per questa sfida. Non è stata una bellissima partita”.

- “Oggi non era facile. Anche per i giocatori, visto che siamo andati sotto 1-0. Oggi dovevamo fare quello che avevamo preparato, con e senza palla., anche se non era giusto per quello che aveva fatto il Como, che è una bella squadra”.– “La principale cosa che devo dire è che ogni giocatore che entra p per dare qualcosa alla squadra: questo vuol dire un bel gruppo, tutti hanno la voglia di fare e aiutare. Questo mi rende felice. Anche Tammy è entrato molto bene, dopo Rafa mi sembrava un po' stanco, ho messo Loftus che ha dato un po' più di peso perché è fortissimo fisicamente. Sono contento perché entrano con un bell'atteggiamento”.

– “. E’ un periodo non semplice qui in Italia, con squadre ben organizzate.per lui, sono sicuro di questo”.Poi in conferenza stampa il tecnico portoghese ha aggiunto: "Vedo un gruppo che vuole veramente fare bene, che dà il massimo. Vedo una voglia incredibile di cambiare il momento e la stagione del Milan".