Il mercato delnon si ferma all'arrivo di Marioe a quello, sempre più vicino, di Fikayo. Frederice Paolosono al lavoro per regalareal tecnico Stefano Pioli. La partenza di Andreadirezioneha portato il club di via Aldo Rossi a valutare questa nuova possibilità, considerando che Diogosi esprime decisamente meglio quando può agire lungo l'out di destra.- Il lavoro di analisi in ricerca con l'area scouting ha portato la società rossonera a stilare una lista di 3-4 candidati., esterno classe 1996 in forza al. L'idea di Frederic Massara sarebbe quella di prendere l'ex Betis Siviglia in. La trattativa si presenta difficile sia per la concorrenza (Firpo è nel mirino dele di altri club tra Premier e Liga) sia perché Ronald Koeman vorrebbe avere già un sostituto pronto dal mercato prima di dare il proprio assenso alla cessione del laterale nativo di Santo Domingo. Contatti in corso, il Milan prova a mettere una nuova freccia nella propria faretra.