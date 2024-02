Milan, concorrenza per Adarabioyo

, continua la ricerca per il difensore centrale da acquistare per poter rafforzare un reparto che, nel corso di questa stagione, ha sofferto le numerose defezioni, a causa dell’ecatombe infortuni occorsa alla formazione rossonera., 26 anni, attualmente in forza al Fulham. Ma sulle sue tracce non c’è il club di Via Aldo Rossi.Stando a quanto riportato dal portale 90min,in vista della prossima stagione e ha messo gli occhi sul classe 1997 scuola Manchester City. Un avversario ostico che rischia di rendere complicata la corsa ad Adarabioyo.