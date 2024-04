Milan, conferme su Ouedraogo: la cifra che intende offrire allo Schalke 04

2 ore fa



Assan Ouedraogo é un obiettivo concreto del Milan, come anticipato dalla nostra redazione. La conferma arriva anche dai colleghi di Repubblica che raccontato di come Moncada voglia provare a chiudere la trattativa con lo Schalke 04 per il classe 2006 a 15 milioni di euro.