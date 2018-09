Cinque punti in sei partite, tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli. Poco, troppo poco per il nuovo Milan che ha salutato la Cina e Yonghong Li per abbracciare gli States e il fondo Elliott. E infatti, oggi, a Milanello, è andato in scena un confronto tra la squadra e la dirigenza al gran completo.



CONFRONTO - Come riporta Sky Sport, prima dell'allenamento pomeridiano, gli uomini di Gattuso si sono incontrati con Gordon Singer, Paolo Scaroni, Leonardo, Maldini e tutto il consiglio d'amministrazione del fondo Elliott. La proprietà a stelle e strisce vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra in un momento delicato, a due giorni dalla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo.