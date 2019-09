Faccia a faccia. Ieri a Milanello c'è stato un confronto fra Boban e Giampaolo. In un clima sereno, il dirigente croato ha toccato tre punti in particolare con l'allenatore rossonero: la crescita nel gioco, il ruolo di Paquetá (mezzala o trequartista?) e l'inserimento in squadra dei nuovi acquisti Theo Hernandez, Bennacer, Rebic e Rafael Leao. Sempre secondo Tuttosport, il Milan aspetta di vedere le risposte dal tecnico sul campo già a partire dal derby con l'Inter di sabato sera a San Siro.