Getty Images

Milan, contatti con gli agenti di Calabria: la situazione

22 minuti fa

1

Davide Calabria e il Milan, prove di rinnovo. Il capitano rossonero vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 ma al momento non c’è accordo sulle cifre. Restano però vivi i contatti tra la dirigenza rossonera e gli agenti del numero 2 per cercare di arrivare a una quadratura del cerchio.