Il Milan progetta il secondo rinforzo estivo. Dopo l'arrivo di Mike Maignan e in attesa di stringere per i riscatti di Tomori e Tonali, i rossoneri preparano il colpo a centrocampo.



OCCHI SU SCHOUTEN - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, Frederic Massara e Paolo Maldini hanno avviato i contatti con il Bologna per Jerdy Schouten, centrocampista. Classe 1997, olandese, è finito con intensità sotto i radar rossoneri dopo la sfida vinta dai ragazzi di Pioli al Dall'Ara. Su di lui è forte anche l'interesse dell'Atalanta e di alcuni club inglesi, motivo per cui il Milan prova ad accelerare. Cresciuto nell'ADO Den Haag, si è trasferito in Emilia nel 2019: in rossoblù ha disputato 51 presenze, segnando un gol.