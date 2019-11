Il Milan potrebbe salutare Rodriguez a gennaio. Il terzino classe 1992' ha avuto un confronto in settimana con la dirigenza nel qualche ha espresso la volontà di trovare un club che gli garantisca maggiore impiego. Ricardo è un perno della nazionale svizzera e non vuole perdere il posto da titolare, motivo per il quale lo scenario della cessione risulta essere piuttosto concreto. Boban e Maldini saranno chiamati a trovare un'alternativa di valore al titolaririssimo Theo Hernandez.



SPUNTA KURZAWA - Secondo quanto riferito da l'Equipe, il Milan ha avviato i primi contatti per Layvin Kurzawa. Il terzino mancino francese ha il contratto in scadenza nel prossimo luglio e potrebbe lasciare il Psg per una cifra vicina ai 7 milioni. L'eventuale arrivo del ventisettenne è assolutamente vincolato alla partenza di Ricardo Rodriguez.