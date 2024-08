AFP via Getty Images

Milan, contatti con l’agente di Adli: la situazione

Daniele Longo

58 minuti fa



Yacine Adli è un futuro da scrivere. Lontano dal Milan perché il

centrocampista non rientra nei programmi di Fonseca. La dirigenza del club rossonero è in contatto con l’agente del centrocampista convinta che verrà trovata una soluzione sul mercato in questi ultimi giorni: c’è grande serenità tra le parti.