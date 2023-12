Con l’uscita dalla Champions League e l’obiettivo scudetto sempre più lontano, ecco che per il Milan la coppa Italia rappresenta una ghiotta occasione per nobilitare la stagione con la vittoria di un trofeo.



OBIETTIVO QUARTI- Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan si è attivato per avere a disposizione sia Bennacer che Chukwueze per la sfida contro il Cagliari di martedì 2 gennaio valida per gli ottavi di coppa Italia. Il club rossonero sta provando a trattare con le varie componenti della Coppa d'Africa (federazione, board organizzativo e nazionali): il regolamento della Coppa d'Africa recita che i calciatori si aggreghino alle loro nazionali 15 giorni prima dell'inizio del torneo, al via il 13 gennaio. La Nigeria esordirà il 14 gennaio, contro Guinea Equatoriale, l'Algeria il 15 gennaio contro l'Angola.