è stato il classico fulmine a ciel sereno per il. Il portiere francese domani si sottoporrà a un intervento in artroscopia e poi si capiranno i tempi di recupero. Il club rossonero vuole cautelarsi in caso di stop lungo e, già sondato la scorsa estate e libero da vincoli contrattuali dopo l’esperienza alla Roma.- Conin fase di riabilitazione dopo ​l’intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale che lo costringerà ai box per i prossimi tre mesi, il Milan sta valutando attentamente la possibilità di mettere sotto contratto un altro portiere., dopo i recenti contatti con lo. Una decisione definitiva verrà presa nelle prossimeIl Milan non vuole però andare troppo oltre e si vuole cautelare in tempi brevi e, per questo, è in corso questa sera a Milano un nuovo incontro per provare a chiudere l'acquisto a parametro zero.