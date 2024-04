Milan, contatti con Lopetegui? La verità e la scelta su Pioli

un' ora fa

Stefano Pioli rischia di giocarsi la panchina del Milan giovedì sera, notte in cui andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Se non riuscirà a ribaltare lo 0-1 maturato a San Siro tre giorni fa contro la Roma, il manager emiliano del Milan potrebbe essere esonerato a fine stagione, nonostante un altro anno di contratto. Ma chi arriverà al suo posto, eventualmente? Uno dei nomi è Julen Lopetegui, manager spagnolo, come viene riferito da Il Corriere dello Sport.



Il Milan ha già avuto due incontri faccia a faccia con l'allenatore spagnolo e anche se sul tavolo, per il momento, non c'è una proposta nero su bianco, è chiaro che si tratti di qualcosa di serio. I primi contatti sono nati due mesi fa. Lopetegui è fermo dalla fine della sua avventura sulla panchina del Wolverhampton e ha già dato il suo assenso a un eventuale approdo sulla panchina del Milan.