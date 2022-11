Il Milan vuole Alejandro Balde, talentuoso terzino sinistro classe 2003 in forza al Barcelona dove si è reso protagonista di ben 3 assist in 12 presenze stagionali nella Liga. In realtà questo inseguimento parte da molto lontano perché già due anni fa il club rossonero era stato molto vicino al suo acquisto sfumato proprio nella fase finale della trattativa.nonostante le difficoltà incontrate a raggiungere un accordo sull’ingaggio del gioiello che Luis Enrique ha fatto esordire con la nazionale Spagnola proprio nella gara di esordio del Mondiale in Qatar contro la Costa Rica. Il Milan resta in corsa e spera di arrivare al traguardo con due anni di ritardo.