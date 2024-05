Milan, contatti con Sarri e Martinez

13 minuti fa

1

Sergo Conceiçao e Paulo Fonseca sono in cima alle preferenze del Milan per la panchina della prossima stagione, ma in questa fase esplorativa, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei contatti anche con altri allenatori come Roberto Martinez, ct del Portogallo, Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che a fine stagione lascerà la panchina dell'Anversa, e Maurizio Sarri, il quale però al momento non sembra convincere.



In via Aldo Rossi riconoscono che la scelta del nuovo allenatore non può essere sbagliata e si stanno prendendo il tempo necessario per riflettere prima di prendere una decisione definitiva.