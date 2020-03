Dopo l'addio di Zvone Boban il Milan vuole fare chiarezza il più in fretta possibile su futuro di Paolo Maldini. L'attuale dt non ha gradito né la scelta di trattare Ragninck senza consultarlo, né l'allontanamento dell'ex-compagno. Elliott e l'ad Gazidis vorrebbero la sua permanenza in un ruolo più ridotto e i contatti, secondo Tuttosport, sono costanti per cercare di arrivare presto a una decisione.