Milan, contatti per Chalobah: 'operazione alla Tomori'

Per il Milan, il mercato rimane una delle priorità della dirigenza in questi ultimi giorni di sessione invernale. Si cerca, infatti, di rinforzare il reparto difensivo con un difensore centrale di spessore, come richiesto anche Stefano Pioli nell'ultima conferenza stampa. Come riporta SportMediaset, il nome degli ultimi giorni è Trevoh Chalobah del Chelsea. Il club inglese, con cui i rossoneri avrebbero avuto contatti anche questa mattina, avrebbe aperto al prestito dell'inglese sulla scia di quello che fu l'accordo per Tomori nel 2021.