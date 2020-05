Alexis Saelemaekers e un futuro che può essere ancora a tinte rossonere. Secondo quanto appreso da fonti vicine al club belga, negli ultimi giorni sono andati in scena diversi contatti tra il Milan e l'Anderlecht. Il nazionale under 21 è arrivato in prestito oneroso a gennaio per 3,5 milioni di euro, per la stessa cifra il club rossonero potrà riscattarlo in estate. Ma con le ripercussioni economiche che faranno seguito al Coronavirus, possono cambiare i termini dell'accordo.



OBIETTIVO SCONTO - Saelemaekers rientra nei piani di Ivan Gazidis, intenzionato a costruire una squadra giovane e con un ingaggio sostenibile. Alexis si è ambientato piuttosto velocemente e l'idea del club sarebbe quella di riscattarlo ma con un esborso più basso rispetto ai 3,5 milioni pattuiti a gennaio. I discorsi vanno avanti alla ricerca di un'intesa definitiva, l'Anderlecht sta valutando seriamente di concedere uno sconto al Milan. Per la felicità di Saelemaekers che ha già espresso il desiderio di giocarsi le sue carte in rossonero anche nella prossima stagione.