La presenza di Massimiliano Mirabelli allo stadio in occasione di Italia-Olanda di lunedì scorso non è di certo passata inosservata. Per il direttore sportivo rossonero è stata l'occasione per ammirare dal vivo Memphis Depay, obiettivo primario per quanto concerne il reparto offensivo, ma non solo: secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di calciomercato.com, c'è stato un summit con Michael Emenalo, ds del Monaco.

ANDRE' SILVA IN USCITA - Non è di certo un mistero che il nome di André Silva sia inserito tra i cedibili del Milan. Sul portoghese ci sono alcune situazioni aperte in Premier League che però al momento non riscuotono particolare entusiasmo. Ecco perché il Monaco è una soluzione da tenere nella giusta considerazione perché più gradita al ragazzo. Nel confronto con Mirabelli, Emenalo ha preso informazioni più dettagliate sulla valutazione che il Milan fa del suo attaccante: non meno di 35 milioni di euro, allo stato attuale. Non trovano riscontri le indiscrezioni che volevano i due club pronti a imbastire uno scambio alla pari con Falcao. Il colombiano resta una soluzione importante per i rossoneri ma i due giocatori non verranno inseriti nella medesima trattativa.

IL MONACO SU RODRIGUEZ - L'asse tra il Milan e il Monaco si fa sempre più caldo, come testimonia l'ultimo incontro andato in scena solo pochi giorni fa. Tra i due club le discussioni vanno avanti da almeno un mese e in queste è entrato anche il nome di Ricardo Rodriguez. Secondo quanto verificato da calciomercato.com, il club monegasco apprezza il nazionale svizzero, ma non ha avuto contatti diretti con il suo entourage. L'ex Wolfsburg non sta valutando l'idea di lasciare Milano e il Milan perché si trova bene e solo la chiamata di un top club, che punti a vincere la Champions League, potrebbe fargli cambiare idea.