Il Milan continua a muoversi per provare a rinforzare il proprio attacco e, dopo aver chiuso il colpo Pulisic dal Chelsea, ora si sta concentrando principalmente per provare a portare a Milanello un esterno destro d'attacco che, con lo statunitense e Leao possa comporre un terzetto letale alle spalle di Giroud. E in quest'ottica nel corso delle ultime giornate, la dirigenza rossonera ha fatto un tentativo per Bradley Barcola del Lione.



CONTATTO CON MENDES - Moncada, D'Ottavio e Furlani hanno infatti avuto un contatto diretto con Jorge Mendes, agente anche di Leao, per l'esterno classe 2002 franco-togolese. Una richiesta di informazioni, principalmente legata alla valutazione del cartellino del giocatore che però ha una valutazione altissima. Il Lione lo valuta 45-50 milioni di euro, e la stagione da 35 presenze, 7 gol e 10 assist ha già messo il Paris Saint Germain sulle sue tracce.



E CHUKWUEZE? - Barcola a livello puramente tecnico sarebbe il preferito dell'area scout per rinforzare la batteria degli esterni d'attacco, anche più di Chukwueze che oggi è il principale candidato per il ruolo. Col Villarreal la trattativa è avviata, ma c'è ancora tanta distanza fra la richiesta 35 milioni di euro e l'offerta da 30 bonus compresi.