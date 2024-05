Milan, contatto con Ramadani: Jovic verso il rinnovo, cambia l'accordo

Luka Jovic e il Milan, avanti insieme. Nelle scorse ore c’è stato un contatto importante, forse decisivo, tra l’agente dell’attaccante serbo, Fali Ramadani, e la dirigenza rossonera dove è stata ribadita la comune volontà di andare avanti insieme. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto per entrare nella fase operativa nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio.



RINNOVO PLURIENNALE- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Milan non eserciterà l’opzione per un rinnovo annuale concordata la scorsa estate per Luka Jovic ma sta lavorando a un nuovo accordo con Ramadani con una durata più lunga. Il giocatore è molto felice di poter proseguire la sua avventura in rossonero e non ha nessuna intenzione di ascoltare altre offerte sul mercato.

Jovic si è meritato la conferma grazie al rendimento mostratoin 28 presenze tra tutte le competizioni. Il Milan considera Luka una buona alternativa in attacco e la partenza di Giroud ha influito in questa scelta.