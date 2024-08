Getty Images

Milan, contatto diretto con il Verona per Nasti

Daniele Longo

un' ora fa



Marco Nasti deciderà presto quale sarà la sua prossima avventura professionale. Il Verona, oggi, ha contattato direttamente il Milan per chiedere la punta in prestito: valutazioni in corso, la dirigenza preferirebbe cederlo a titolo temporaneo in B dove potrebbe avere più spazio per giocare.