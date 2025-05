Milan, contatto diretto con Thiago Motta: è l'alternativa a Italiano

Il club rossonero ha finalmente tracciato una linea direttiva e con l'arrivo ufficiale di Igli Tare si è già mosso non solo per delineare il futuro della rosa e dei giocatori che dovranno farne parne, ma anche e soprattutto nella scelta di colui che sarà il nuovo allenatore che dovrà sedersi in panchina al posto di. I profili individuati sono tanti a partire da, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l'alternatival Milan ha individuato inper la propria panchina. L'allenatore attualmente al Bologna si è però incontrato nei giorni scorsi con il club emiliano per valutare anche il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2026.e, di conseguenza il Milan è stato costretto a prendere in considerazione anche idee alternative.

In questo senso, in queste ore, va registrato un, ex-allenatore della Juventus esonerato lo scorso 23 marzo.per capire la fattibilità e le richieste che l'allenatore italo-brasiliano potrebbe portare avanti. Nulla di concreto, ma un primo passo è stato fatto.Va ricordato, infine, che per poter firmare con il Milan o con qualunque altro club Thiago Motta dovrebbe prima trovare l'accordo con la Juventus per recidere il contratto in essere fino al 30 giugno 2027 da circa 4,6 milioni di euro lordi, con i vantaggi del Decreto Crescita che potrebbero però essere attivati anche dal Milan in caso di firma di un nuovo contratto.