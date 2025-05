Milan, contatto diretto col Bologna: Italiano, Orsolini e tutti i nomi in ballo

Redazione Calciomercato

faccia a faccia per scrivere un piccolo pezzo di storia. Domani a San Siro ci sarà un antipasto della finale di coppa Italia in programma il 14 maggio all’Olimpico, un’occasione anche per un confronto tra le due dirigenze. Il club rossonero vuole capire le intenzioni dei rossoblu sue il riscatto da 12 milioni di euro.é arrivato a Bologna con tanto da perdere e poco da guadagnare. Ma alla fine ha vinto lui perché la sua squadra, se possibile, è ancora più bella di quella di Thiago Motta della scorsa stagione. Senza poter contare su Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee. Ecco perché il suo è un profilo che il Milan tiene in grande considerazione per il post Sergio Conceicao.

Se nelle ultime due stagioni era stato il Bologna a pescare dal Milan(Saelemaekers, Pobega, Calabria) la prossima estate potrebbe accadere il contrario. Geoffrey Moncada punta forte sue ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche i due difensori centrali