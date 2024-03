Milan, contatto LAFC-Giroud: il retroscena e la decisione

The Athletic ha lanciato l’indiscrezione sul futuro di Olivier Giroud. Il Los Angeles FC sta portando avanti una trattativa con il numero 9 rossonero, in scadenza di contratto con il Milan al termine della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contatto tra LAFC e Giroud è reale e concreto, ma ancora le decisioni sono lontane dall'essere prese. Attualmente il francese è concentrato sulla propria stagione e non vuole prendere scelte a cuor leggero.



Intanto, la società di Los Angeles ha ottenuto una specie di prelazione, i discovery rights: diritti di cui un club può beneficiare per trattare in esclusiva per un certo periodo di tempo un giocatore che non fa già parte della MLS. Il Milan dal canto suo non avrebbe problemi a rinnovare il contratto di Giroud. Arrivato alle soglie dei 38 anni, dopo le tre stagioni in rossonero e forte del bellissimo rapporto che si è instaurato con i tifosi, per Giroud non si tratterebbe più di una questione economica, ma solamente di sensazioni. In questa situazione, va considerato che il Milan punterà su un attaccante giovane e dunque Giroud avrebbe più il ruolo da veterano. Palla a Giroud, sarà lui a scegliere il suo futuro.