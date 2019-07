L'Atalanta propone un terzino al Milan. Come scrive MilanNews.it, c'è stato un contatto in mattina tra la dirigenza nerazurra e Paolo Maldini: la Dea ha offerto Robin Gosens, classe '94, laterale mancino che piace ai rossoneri, ma che al momento non rientra nei piani, visto l'affollamento che c'è sulla corsia sinistra.