Milan, contatto per De Zerbi

. Tra martedì e mercoledì, Stefano Pioli avrà un contatto con la dirigenza del Milan nel quale verrà delineata la chiusura del rapporto. Al di là del discorso buonuscita, i rossoneri devono chiarire chi prenderà la guida della panchina meneghina.: secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti,. Il tecnico italiano si è liberato sabato dal contratto con il Brighton e dunque non servirà più pagare agli inglesi la clausola da 15 milioni per prendere l'ex Sassuolo. De Zerbi diventa un serio candidato per la panchina del Milan: il club rossonero ha accolto favorevolmente la notizia di un De Zerbi ora libero da vincoli contrattuali, ma Fonseca rimane in pole position.

De Zerbi è molto legato al Milan, club nel quale è cresciuto da calciatore. In passato, l'allenatore italiano ha dichiarato sul club di via Aldo Rossi: "Non è un club normale, in rossonero sono cresciuto. Sarò riconoscente al Milan per tutta la vita".