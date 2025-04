Milan, contatto Tare-Furlani: la situazione

La corsa alla scrivania di nuovo direttore sportivo del Milan è ancora aperta.per iniziare a valutare idee, metodologie e programmi per rilanciare le ambizioni del club rossonero nella prossima stagione. Allo stato attuale le quotazioni del dirigente albanese sono in grande crescita tanto che si può parlare di candidato in pole rispetto ai concorrenti.queste caratteristiche va aggiunto un dettaglio che può fare la differenza: rispetto a D'Amico dell'Atalanta è libero sul mercato e potrebbe firmare subito. Furlani, però, prende tempo perché vuole ragionare ancora sulla nomina magari ascoltando altri candidati.In realtà Tare aveva raggiunto una bozza d'intesa con il Diavolo nello scorso mese di marzo dopo l'incontro con Ibrahimovic e Cardinale a Londra. Ora dovrà attendere segnare da Furlani che gli ha ribadito di voler dire la sua anche sul nuovo allenatore e non solo per definire gli aspetti economici del contratto. Questa mattina il CEO rossonero è stato intercettato sul treno 9527 direzione Salerno ma che ferma anche a Roma: possibile incontro con Tare? Sicuramente sono previsti nuovi contatti per approfondire la cooscenza.