Parafrasando Rino Gattuso, quella di sabato sera contro la Lazio sarà determinante come una finale di Champions League per il Milan. Ecco perchè a Milanello lo staff sanitario sta raddoppiando gli sforzi per cercare di rendere arruolabili due giocatori importanti come Gianluigi Donnarumma e Andrea Conti.



CONTI VERSO LA CONVOCAZIONE - Per caratteristiche tecniche e atletiche, Andrea Conti è un unicum nella rosa del Milan. Può giocare da esterno basso o di centrocampo, un ventaglio di alternative importante sia dal primo minuto che a partita in corso. L'ex Atalanta questa mattina ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo per poi ultimare la seduta con un lavoro personalizzato. La sensazione è che sarà inserito nella lista dei convocati per la partita di sabato, poi sarà Gattuso a decidere se schierarlo al posto di Calabria.



DONNARUMMA CI PROVA - Reina ha risposto presente nella sfida contro la Juventus, ma Donnarumma ha un valore specifico elevato per le sorti del Milan. Il numero 99 si è infortunato contro l'Udinese, riportando una lesione al flessore della coscia destra. Anche oggi ha lavorato a parte, ma con la convinzione di potercela fare per sabato. Regna cauto ottimismo anche in questo caso, Donnarumma vuole esserci nella gara più importante della stagione.