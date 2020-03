Riflessioni in corso in casa Milan, aspettando di capire se e quando si potrà tornare in campo per il finale di stagione di Serie A. I segnali mandati da Stefano Pioli per la corsia destra della difesa sono stati chiari dal momento in cui si è seduto sulla panchina rossonera:. L’ex allenatore della Fiorentina ha puntato con convinzione sull’ex Atalanta e nelle ultime settimane di calcio giocato si era vista una crescita importante di Conti. Dal punto di vista fisico in primis, ma anche tecnico-tattico visto che il passaggio dal 3-4-3 dell’Atalanta alla difesa a quattro del Milan non è stato semplice. Conti ha lavorato sodo, anche quando era dietro a Calabria nelle gerarchie rossonere, ed è riuscito a diventare titolare.- Non è un mistero, infatti, che il Milan cerchi un’alternativa per quella fascia,, terzino del PSV monitorato costantemente dalla società rossonera in vista della prossima stagione.. Con Conti che al momento ha convinto di più rispetto a Calabria, anche per ragioni economiche: l’ex Atalanta, arrivato per 24 milioni a luglio 2017 e sotto contratto fino al 30 giugno 2022,. Diversi indizi che portano alla permanenza di Conti, come prima scelta o alternativa per la corsia destra.