Il terzino rossonero Andrea Conti ha parlato al canale ufficiale Milan TV: "E' un estate di lavoro, in accordo anche con medici e fisioterapisti, perché è quello che dovevo fare dopo i due brutti infortuni avuti. Ho avuto solo 10 giorni di vacanza, mi ci volevano per staccare un po', sono contento del lavoro che ho fatto e che sto facendo. La positività è la cosa migliore per affrontare questo periodo, mi piace stare con i compagni e lavorare con loro. L'affetto a Milanello non manca e non è mai mancato, dal cuoco fino al direttore mi hanno sempre voluto un gran bene. E' una forza che mi danno per andare avanti nel migliore dei modi. I compagni? Li vedo un po' affaticati, però bene così, perché è benzina che servirà durante l'anno. Con i compagni ho legato con tutti, ci siamo tenuti in contatto anche in vacanza: sono come fratelli per me, mi sembra di conoscerli da tanto. Gattuso? Il mister è sempre in tensione, sembra che voglia scendere lui in campo. Trasmette una carica agonistica impressionante e per noi questo è importante. L'affetto dei tifosi? Non posso che ringraziarli, perché mi sono sempre stati vicini. Spero di poter ripagare la loro fiducia sul campo, come son sempre riuscito a fare. Milanello? Stare qui è magnifico, non manca nulla".