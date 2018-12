Andrea, terzino del, oggi è tornato in campo, nel ko rossonero contro la Fiorentina. Questo il post su Instagram dell'ex Atalanta: "Aspettavo questo momento da 482 giorni, tanto era passato dalla mia ultima partita... avrei voluto che il mio ritorno in campo fosse coinciso con una vittoria, soprattutto in un momento così difficile per noi.Purtroppo così non è stato. Ma sono sicuro che ci rialzeremo presto, prestissimo. Non molliamo mai, come non ho mai mollato io!".