Il terzino rossonero Andrea Conti parla a Milan TV: "Sto bene, nella partita con l'Empoli ho giocato per la prima volta novanta minuti dopo tantissimo tempo: pensavo di stare peggio sinceramente, sono consapevole di non avere la partita intera. Sono al 70% della mia condizione ideale. Sono pronto, il mister sa di poter contare su di me: mi alleno sempre al massimo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo".