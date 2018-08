C'è ancora da aspettare. Per evitare brutte sorprese, per avere la certezza che tutto si sia risolto. Andrea Conti si riprenderà il Milan, ma dovrà attendere ancora. Arrivato in rossonero nel luglio 2017 per 24 milioni più il cartellino di Pessina, l'esterno difensivo di Lecco di fatto non ha mai potuto lasciare il segno con la nuova maglia. Prima la distorsione alla caviglia, rimediata il 5 settembre con la Nazionale, poi la lesione del legamento crociato nel ginocchio sinistro, della quale è vittima il 15 settembre, mentre si allenava con i compagni del Milan. Un calvario che è continuato il 27 marzo scorso, quando si procura un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro operato, che lo costringe a un nuovo intervento.



IN AUTUNNO - Il Milan non vuole affrettare i tempi, per questo motivo ha deciso di continuare a considerare Abate una risorsa, sulla corsia di destra, in aggiunta a Calabria. Conti è un valore aggiunto, ma solo al cento per cento, fisicamente e mentalmente. La tabella di marcia, se non ci saranno intoppi, prevede il ritorno in gruppo di Conti tra poco più di un mese, a fine settembre, per vederlo in campo bisognerà attendere la metà di ottobre. A oltre 13 mesi dall'ultima volta, dalla sfida di campionato contro il Cagliari del 27 agosto 2017.