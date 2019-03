Andrea Conti, terzino destro del Milan, parla a Sky Sport del momento che stanno vivendo i rossoneri: "Il periodo positivo ci sta aiutando tanto, dobbiamo mantenere una posizione che è l'obiettivo del club da quando sono qua. L'entusiasmo è rispecchiato dai tifosi, sabato erano 60.000 a San Siro, tanta roba. Dobbiamo affrontare il Chievo come se fosse una finale. E' fondamentale per noi ottenere i tre punti per mantenere la zona Champions".



SUL SUO IMPIEGO - "Sono stato fuori tanto, vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo alla grande. I risultati parlano chiaro. Il mister sa quello che ho passato, ci è passato anche lui, sa bene come gestirmi e quando farmi giocare".



SU SUSO - "Suso torna fino all'area di rigore tante volte, cosa che prima faceva meno, facendo questo lavoro magari perde un po' negli ultimi 20 metri ma se abbiamo questa difesa è anche merito suo".



PATTO CHAMPIONS - "Vedrò di fare qualche patto con qualcuno per la qualificazione. Con l'Atalanta ho fatto i capelli biondi per l'Europa League, devo fare qualcosa di diverso per non essere ripetitivo. I capelli rossoneri? Perché no?".