Gianluigi Donnarumma è un patrimonio tecnico ed economico al quale il Milan non vuole rinunciare. Ma la partita a scacchi con Mino Raiola si sta rivelando più lunga e difficile del previsto.Uno sforzo importante considerando le difficoltà enormi dettate dall'emergenza Covid. Il rinnovo resta un rebus che turba i tifosi ma non il portiere campano che sul rettangolo di gioco continua a essere decisivo come al solito.Un accordo ponte per poi valutare il mercato quando, si spera, gli effetti del Covid saranno superatiIl Milan è consapevole che un accordo di questo tipo si troverebbe costretto a trattare di nuovo con Mino Raiola nella prossima stagione. Uno scenario di certo non ideale considerando anche i diversi top club europei che già in queste settimane hanno preso informazioni sulla situazione del campione rossonero.. Ecco perché non sono arrivate novità circostanziali nonostante i tanti contatti delle ultime settimane. Gianluigi Donnarumma ha indicato nel Milan la sua priorità assoluta ma questo non basta in una trattativa complessa come quella che sta andando in scena da qualche mese a questa parte.