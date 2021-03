. Brutte notizie per Stefano Pioli, che non recupera nessuno dei quattro giocatori in dubbio alla vigilia. Il check della mattinata, infatti, ha dato sensazioni negative per(uscito nel finale della partita contro il Napoli per un problema muscolare),(ancora alle prese con un'infiammazione all'anca),(pubalgia)(entrambi out a Manchester e con il Napoli per problemi muscolari).Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina,Questo l'elenco dei giocatori chiamati da Pioli: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori, Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali, Ibrahimović, Tonin.