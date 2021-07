È partito il conto alla rovescia per l’arrivo di Oliver Giroud al Milan. Il club rossonero ha già trovato l’accordo con il Chelsea per un milione di base fissa, più uno di bonus difficilmente raggiungili, e in queste ore si stanno ultimando gli ultimi passaggi burocratici. Stando alle ultime indiscrezioni, mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche per l’esperto attaccante francese.



IN GRUPPO DAL 26 - All’ormai ex Chelsea verrà concesso qualche altro giorno di vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui è atteso a Milanello per unirsi ai suoi nuovi compagni insieme al connazionale Mike Maignan. Olivier Giroud metterà la firma su un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione.